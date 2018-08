Hattrick voor Agüero bij overtuigende zege Manchester City

Jon Gorenc-Stankovic maakte kort voor rust de 3-1 voor Huddersfield Town, maar drie minuten na de onderbreking maakte David Silva er met zijn eerste rake vrije trap in de Premier League er alweer 4-1 van. De Spaanse spelmaker van Manchester City kwam voor de wedstrijd het veld op met zijn zoontje Mateo, die op 3 januari vroegtijdig (na 25 weken) ter wereld kwam en vervolgens maanden in het ziekenhuis moest blijven.

Negende hattrick in Premier League

Agüero maakte een kwartier voor tijd zijn hattrick compleet en werd direct daarna vervangen, waarna hij nog een kus en knuffel ontving van zijn tevreden manager Guardiola. Agüero staat nu op negen hattricks in de Premier League, waarmee hij alleen Alan Shearer (elf hattricks) nog voor zich moet dulden. Agüero staat nu op 146 doelpunten in de Premier League, waarmee hij Robin van Persie (144 goals) passeerde en nu tiende staat op de all-time topscorerslijst. Het record van Alan Shearer (260 goals) is nog wel ver uit zicht.



Vijf minuten voor tijd zorgde Terence Kongolo met een ongelukkig eigen doelpunt voor de 6-1 zege voor Manchester City, dat vorige week aan de competitie begon met een 0-2 zege bij Arsenal en een week daarvoor met 2-0 won van Chelsea in de strijd om de Community Shield op Wembley.