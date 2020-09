Hateboer neemt na zo'n twee jaar Oranje-wraak op zichzelf

Leeds United meldt zich bij Feyenoord voor Summervil­le

14:21 Leeds United is in onderhandeling met Feyenoord om Crysencio Summerville over te nemen. De 18-jarige rechterspits is door de clubleiding van de Rotterdammers uit de selectie gezet omdat hij weigert zijn nog een jaar doorlopende verbintenis te verlengen.