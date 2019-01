Hateboer en De Roon vernederen Juve in Coppa Italia

Daarna werd Edin Dzeko, die halverwege was ingevallen bij Roma, uit het veld gestuurd. Met zijn derde van de avond zorgde Chiesa voor de 5-1. De 6-1 en 7-1 kwamen van de voet van Giovanni Simeone, die een kwartier voor het einde binnen de lijnen was gekomen. Zo loopt AS Roma voor het eerst sinds 2014 tegen minstens zeven tegengoals in één wedstrijd. Toen verloren de Romeinen op 21 oktober met 7-1 van Bayern München in de Champions League.



Rick Karsdorp en Justin Kluivert zaten op de bank bij Roma. Kevin Diks deed dat bij Fiorentina.



Eerder bereikte AC Milan de halve finales van de Coppa Italia. Internazionale of Lazio voegt zich daar morgen als vierde bij.