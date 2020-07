Hateboer en De Roon komen bij Hellas niet verder dan gelijkspel

Haas kan bij comeback niet stunten tegen Thiem

19:26 Het is tennisser Tommy Haas bij zijn comeback op het demonstratietoernooi in Berlijn niet gelukt om de finale te bereiken. De voormalige nummer 2 van de wereld had eerder in de week op het hardcourt in een hal op voormalig vliegveld Tempelhof in de Duitse hoofdstad Jan-Lennard Struff verslagen met 7-6 7-6. Tegen de huidige nummer 3 van de wereld, de Oostenrijker Dominic Thiem, kon Haas niet opnieuw stunten. Hij verloor met 7-6 (4) 6-3.