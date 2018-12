Hasenhüttl: vaker gratis bier bij Southampton

'Meedoen aan het WK, ik ben blij dat dit in mijn leven gebeurt’

8:54 Er doen aan het WK van de PDC dit jaar twee vrouwen mee. De eerste, Lisa Ashton, zagen we het donderdag de Nederlander Jan Dekker knap lastig maken. Vandaag is het de beurt aan Anastasia Dobromyslova. De 34-jarige Russin neemt het in de eerste ronde op tegen Ryan Joyce uit Engeland. ,,Ik ben blij dat dit in mijn leven gebeurt.”