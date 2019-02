Hartverscheurende foto: hond van vermiste Sala wacht nog altijd op haar baasje

Emiliano Sala die bij het ochtendgloren aan een cafétafeltje een boek las terwijl Nala opgerold aan zijn voeten lag, was een vaak voorkomend en graag gezien tafereel in het Franse Nantes. Jarenlang zat de familie en vrienden van de spits in het verre Argentinië, jarenlang was de trouwe viervoeter dan ook zijn grote steun en toeverlaat. Toen Sala een droomtransfer naar Cardiff realiseerde, zou Nala uiteraard meeverhuizen. Dat was ook één van de redenen waarom de voetballer op 21 januari een vlucht nam naar Nantes. Naast het afscheid van zijn oude teamgenoten, wilde Sala het transport van zijn hond regelen zodat die hem zo snel mogelijk opnieuw kon vergezellen.