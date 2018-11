Hartverscheurend: Siem de Jong in tranen na nieuwe blessure

Steve Corica, zijn coach bij Sydney FC, had De Jong in het duel met Western Sydney Wanderers gespaard, maar de Ajax-huurling mocht na 67 minuten toch nog invallen. In de 88ste minuut ging het echter mis voor De Jong, die in het verleden kampte met onder meer een geklapte long en blessures in de lies, dij en kuit.



De Jong wist meteen dat het wéér mis was en kon zijn tranen niet bedwingen. De middenvelder is vermoedelijk zes weken uit de roulatie, zo meldt de Australische club op de eigen website.