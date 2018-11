Hartproblemen bij voetballers op Cyprus

Nederlan­ders tellen weer mee in de Champions League

12:05 Zette je dit seizoen de televisie aan voor een avondje Champions League dan was de kans levensgroot dat je minstens één Nederlander in actie zag. Was het niet bij Ajax of PSV, dan wel voor een buitenlandse club. Na vijf speelrondes is het Nederlandse aandeel in het miljoenenbal fors groter dan vorig seizoen.