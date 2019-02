Hartley en Wehrlein gaan testen voor Ferrari

Brendon Hartley (29) en Pascal Wehrlein (24) zullen voornamelijk in de simulator kruipen om de Italiaanse renstal van informatie te voorzien. De Nieuw-Zeelander Hartley reed afgelopen anderhalf jaar voor Toro Rosso.



Hartley had aan het einde van het seizoen 2017 al een paar grand prixs voor Toro Rosso gereden en vormde afgelopen jaar met Pierre Gasly het vaste rijdersduo van de Italiaanse renstal. Wehrlein reed in 2016 in de Formule 1 voor Manor en het jaar daarna voor Sauber. De Duitser pakte bij elkaar zes punten.



Wehrlein maakte een paar jaar deel uit van het Mercedes-team, waar hij afgelopen seizoen als reserve fungeerde. De DTM-kampioen van 2015 rijdt nu in de Formule E en gaat testen voor Ferrari.