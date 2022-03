Harry Kane jaagt op Wayne Rooney: ‘Ik hoop dat hij het record overneemt in de WK-finale’

De 28-jarige topschutter van Tottenham Hotspur heeft nog vier doelpunten nodig om op gelijke hoogte te komen met recordhouder Rooney. Southgate kreeg na de winst op Zwitserland de vraag of hij hoopt dat Kane al voor het WK in Qatar het record verbetert, zodat dit geen afleiding meer kan vormen voor de aanvaller. ,,Ik wil graag dat hij het record overneemt in de WK-finale”, antwoordde de bondscoach met een grijns.

,,Zijn naam bevindt zich op de lijst tussen ongelooflijk grote namen. Het betekent veel voor Harry dat hij daar tussen staat. Hij is de man die voor het record kan gaan”, aldus Southgate. ,,Harry is er rustig onder, hij heeft er vertrouwen in dat hij het record van Rooney kan overtreffen. Zijn gemiddelde wat betreft doelpunten per wedstrijd is ongelooflijk. Ik denk dat alleen Jimmy Greaves met zulke cijfers kan pronken.”