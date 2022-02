Harroui wint met Sassuolo in San Siro, De Vrij ziet goal afgekeurd worden

AC Milan speelde zaterdagavond met 2-2 gelijk bij hekkensluiter Salernitana, maar stadgenoot Inter deed het zondagavond nog minder met een pijnlijke 0-2 nederlaag voor eigen publiek. De Italiaanse internationals Giacomo Raspadori en Gianluca Scamacca zorgden ervoor dat het binnen een halfuur al 0-2 stond voor de nummer elf van de Serie A.



Stefan de Vrij maakte in de 93ste minuut nog de 1-2, maar zijn late aansluitingstreffer ging niet door na ingrijpen van de VAR omdat linksback Federico Dimarco hands had gemaakt in aanloop naar het doelpunt. Na een roerige week deed De Vrij de hele wedstrijd mee. Woensdagavond speelde De Vrij nog in de Champions League, vrijdag zat hij in de rechtbank in Amsterdam in zijn zaak tegen SEG. Denzel Dumfries viel direct na rust in bij Inter. Abdou Harroui viel in de 78ste minuut in bij Sassuolo. De 24-jarige middenvelder uit Leiden kwam afgelopen zomer over van Sparta. Hij speelde tot nu toe in 18 van de 26 duels, maar dat waren veelal korte invalbeurten.