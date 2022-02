Harriet Robson, de ex van Mason Greenwood, laat van zich horen op Instagram

Ralf Rangnick over Mason Greenwood

Vanavond speelt Manchester United voor de FA-Cup tegen Middlesbrough. In de aanloop naar die wedstrijd kreeg trainer Ralf Rangnick de nodige vragen over de situatie rond Greenwood. ,,Het is onderwerp van gesprek binnen het team, maar we zijn allemaal mensen. Mason was onderdeel van de groep voor de vakantie”, hield Rangnick het in eerste instantie kort.



Toen er later meerdere vragen kwamen, moest hij toch iets dieper op de situatie in gaan: ,,Om heel eerlijk te zijn, heb ik er niet veel met spelers over gesproken. Ik weet zeker dat spelers dat onderling wel hebben gedaan, maar die discussies blijven buiten de media. Voor iedereen is dit een gekke situatie en niemand wil zoiets meemaken, maar het onderzoek loopt en gaat door. Wij moeten onze focus leggen op de wedstrijd van morgen en daarna op die van dinsdag. Dat is alles wat ik erover kan zeggen. Natuurlijk wilde niemand dat dit zou gebeuren, maar het is gebeurd. Zo gaan die dingen soms in het leven, niet alleen in het professionele voetbal, we moeten daarin samen een front vormen en dan de draad weer oppakken.”, aldus de Duitse oefenmeester.