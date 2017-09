'Harde leerschool, maar lessen wel meenemen'

Het plan van Feyenoord was om lang de 'nul' te houden, het publiek er achter te krijgen en in de loop van de wedstrijd op de counter toe te slaan.

,,Maar dat kon al na twee minuten overboord'', zei Jan-Arie van der Heijden na de afstraffing door Manchester City in de Champions League (0-4). De Engelse topclub liep in hoog tempo weg bij Feyenoord, dat de grootste Europese nederlaag ooit in De Kuip incasseerde.

,,Een harde leerschool'', erkende de verdediger. ,,Dit is toch wel even een ander niveau dan de eredivisie. Een flink ander niveau ja. Vorig jaar hadden we met dit strijdplan wel succes tegen Manchester United. Maar nu kregen we te makkelijk die eerste tegengoal tegen en daarna liepen we achter de feiten aan. Feyenoord heeft lang op de Champions League moeten wachten, we hadden dan ook meer verwacht van vanavond. We moeten deze uitslag snel vergeten, maar de lessen wel meenemen naar de volgende vijf groepswedstrijden.''

Zondag wacht de eerste serieuze test van dit seizoen in de eredivisie, in Eindhoven tegen PSV. Volgens Van der Heijden zorgt de afstraffing door Manchester City niet voor paniek bij Feyenoord. ,,Ik geloof niet dat dit gaat doorwerken richting zondag. Deze tegenstander was van een heel ander niveau. City is één van de beste teams ter wereld, zij kunnen geweldig voetballen.''