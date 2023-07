Hannah Dingley (39) eerste vrouwelijke hoofdtrainer in Engels profvoetbal: ‘Keuze op basis van verdiensten’

Dingley is al sinds 2019 als coach betrokken bij de club uit Gloucestershire en neemt na de degradatie naar League Two (het vierde niveau) de taken over van de vertrokken Ferguson. ,,Hannah was de natuurlijke keuze voor ons als interim-manager”, aldus voorzitter Dale Vince. ,,Ze heeft geweldig leiding gegeven in de jeugd en deelt de waarden van de club. We hebben deze keuze gemaakt op basis van verdiensten.”