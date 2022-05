Handbalster Tess Wester en profvoetballer Mart Lieder verwachten eerste kind

Met de genen van zijn of haar ouders moet een carrière in de sportwereld mogelijk zijn voor de toekomstige baby van de 28-jarige Wester en de 32-jarige Lieder. Wester is keepster van Oranje en staat onder contract bij de Roemeense grootmacht CSM București. Lieder voetbalt bij FC Emmen, de club die kampioen werd in de Keuken Kampioen Divisie en volgend seizoen weer in de eredivisie actief is. Lieder kwam dit seizoen overigens maar vier wedstrijden in actie.