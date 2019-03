Hamilton ziet Ferrari als topfavoriet: ‘We komen een halve seconde tekort’

,,We komen een halve seconde tekort op Ferrari”, schatte de Brit in. ,,Misschien is het iets minder, misschien iets meer, je weet niet onder welke omstandigheden zij die snelle tijden rijden. Hopelijk kunnen we er komende weken richting de start van het seizoen één tienden vanaf halen.”



,,Ik denk dat ze bij Ferrari een maand eerder aan het bouwen van de auto zijn begonnen dan wij. Wij moesten eerst het kampioenschap veiligstellen, zij konden al vooruitlopen op 2019. Maar wij gaan een uitdaging nooit uit de weg. We weten bij Mercedes hoe we moeten vechten”, vertelt Hamilton op de laatste testdag voordat het Formule 1-seizoen begint.