Hamilton zet Vettel op een ronde: ‘Zij zijn van een ander niveau’

Vettel en zijn ploeggenoot Charles Leclerc waren in de eerste drie races van dit seizoen niet meer de uitdagers van Hamilton en Valtteri Bottas. Ze worden ook door andere teams eenvoudig voorbij gereden. Vettel staat voorlopig slechts tiende in de tussenstand van het WK. Leclerc bekleedt de zevende positie.



De Formule 1 gaat over twee weken verder op het Britse circuit van Silverstone. ,,Hopelijk hebben we het dan iets beter voor elkaar”, zei Vettel die afgelopen week nadrukkelijk in verband werd gebracht met een transfer naar de renstal Racing Point, dat volgend jaar onder de naam Aston Martin gaat racen. ,,De toekomst ligt open, we zien wel.”



