Hamilton wil ‘iets’ doen, maar er komt geen raceboycot

Hamilton gaf op Instagram aan trots te zijn op tennisster Naomi Osaka, die zich terugtrok uit het toernooi van Cincinnati, gespeeld in New York. Ze stond daar in de halve finale. Zelf overweegt hij niet de Grand Prix van België te boycotten. ,,Geweldig wat velen in de Amerikaanse sport nu doen. Maar dat is Amerika. Ik weet niet welk effect het zou hebben als ik hier zoiets zou doen, in België. Maar ik ga nog met de leiding van de Formule 1 praten om te kijken of we iets kunnen doen. Want we moeten het als sportwereld gezamenlijk doen.”



Hamilton kreeg bijval van Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel. Ook zij gaven aan een boycot nu geen gepast middel te vinden, maar wel ‘iets’ te willen doen om de bewustwording te vergroten. ,,We moeten op de deur blijven rammen tot die omvalt”, zei de Australiër. ,,Want ik kan er echt met de pet niet bij dat dit nog steeds gebeurt.”