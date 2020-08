Hamilton vreesde voor Silverstone-scenario in Spa

Lewis Hamilton reed in de Grote Prijs van België majestueus naar zijn 89ste overwinning in de Formule 1, maar de zesvoudig wereldkampioen kneep hem in de laatste ronden. ,,Ik was aan het worstelen met mijn banden en ik was even bang voor een scenario als in Silverstone, maar gelukkig hielden de banden het en aan de finish bleek er toch nog aardig wat rubber over", zei de winnaar van de race op het circuit van Spa-Francorchamps.

Hamilton doelde op de Britse Grand Prix van 2 augustus, toen hij ook riant aan de leiding reed, maar in de laatste ronde een lekke band kreeg. Zijn banden waren compleet versleten. Op drie wielen slaagde hij erin nipt voor de aanstormende Max Verstappen als eerste langs de finishvlag te rijden. ,,Gelukkig ging het hier in Spa goed. Het leek dus een makkelijke zege, maar zo eenvoudig was het niet; ik moest mijn banden in de slotfase echt verzorgen."

De Brit is nog twee overwinningen verwijderd van het recordaantal van 91 GP-zeges van racelegende Michael Schumacher. Hamilton wilde er nog niet bij stilstaan. ,,Wat er ook gebeurt, we blijven nederig. In de garage wordt nog helemaal niks gevierd, dit team heeft zo'n ongelooflijke professionele mentaliteit. We blijven werken aan het verbeteren van de auto. Maar het is wel zo dat ik me goed voel. Ik ben nu 35 jaar, maar voel me sterker dan ooit."

Hamilton droeg de zege op aan de deze week overleden Amerikaanse acteur Chadwick Boseman. De Engelsman kruiste op het podium zijn armen als de acteur in de beroemde film Black Panther. ,,Hij was deze race mijn inspiratie, omdat hij iedereen het gevoel gaf een superheld te zijn”, aldus de coureur, die toegaf dat de dominantie van Mercedes te vaak zorgt voor saaie races. ,,Ik heb niets liever dan meer strijd in de Formule 1, maar dat is niet aan mij. Hier op Spa waren we niet aan het racen, maar bezig om de banden heel te houden. Dat is dus saai.”

Bekijk de samenvatting van Ziggo Sport van de Grand Prix van België.

