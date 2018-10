Hamilton-Verstappen: Verlangen naar nog veel meer

RS­V-cap­tain Schijven: ‘Vijfde klasse komt niet in mijn woorden­boek voor’

9:00 Het is een stukje fietsen, maar de route is vertrouwd. Drie keer per week, minstens. Al jarenlang. Sportpark De Molenberg weet hij als het moet met zijn ogen dicht te vinden. ,,RSV is voor mij domweg een tweede thuis. Ik kijk er elke keer weer naar uit daar in het weekend naartoe te gaan.” Aan het woord is Richard Schijven (26), de nieuwe leider van de Rucphense vierdeklasser.