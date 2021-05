Hamilton troeft Verstappen af in spannende kwalificatie en heeft 100ste pole binnen

Hoe Evenepoel negen maanden na doodsmak naar start van de Giro werkte

14:20 Negen maanden geleden was Remco Evenepoel vooral blij dat hij nog leefde, na die doodsmak in de Ronde van Lombardije. Maar de 21-jarige Belg revalideerde sneller dan normaal. Een terugblik op de rollercoaster, die over drie weken misschien wel roze kleurt in Milaan.