Hamilton trekt zich niks aan van FIA’s juwelenjacht: ‘Sport heeft grotere problemen’

De nieuwe wedstrijdleiding in de Formule 1 trekt dit seizoen serieus de teugels aan. Het dragen van sieraden in de auto blijft niet zonder gevolgen. Lewis Hamilton geloof het allemaal wel. ,,Vijftien jaar lang was het geen enkel probleem.”

Lewis Hamilton wenste even een statement te maken in Miami. Volledig bling bling kwam hij naar de persconferentie. Vier ringen aan zijn linkerhand, vier aan zijn rechterhand. Twee oorbellen in. Een armband om. Een serie schakelkettingen om zijn nek. En liefst drie horloges om zijn polsen. ,,Drie verschillende tijdzones hier, hè”, grapte de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes, om daarna serieus de aanval te openen op de wedstrijdleiding van de FIA. Het dragen van sieraden in de auto is vanwege veiligheidsoverwegingen al langer verboden, maar de nieuwe leiding gaat nu ook actief controleren en mogelijk zelfs straffen uitdelen als coureurs zich er niet aan houden.

Teams en coureurs moeten een verklaringen tekenen dat ze akkoord gaan, zo lijkt het nu. Hamilton wil dat best doen, maar dragen van sieraden vindt hij iets persoonlijk. ,,Het is nooit een issue geweest, in de laatst vijftien jaar. Nooit. Ik denk dat ik zeker twee ringen niet eens meer van mijn vingers krijg.”

Hamilton gaat zich dan ook niet volledig conformeren aan de regels, die nu actief moeten worden nageleefd. Wat de gevolgen zijn? Hij zal het wel zien. Een geldboete? Een reprimande? Of zelfs een schorsing. ,,We hebben reservecoureurs...”, aldus Hamilton, die niet begrijpt waarom zoveel ophef over sieraden wordt gemaakt. ,,Is dit echt wel de route die we als sport moeten nemen? Ik denk dat deze sport veel belangrijkere problemen heeft om de aandacht op te richten.”

