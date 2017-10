Hamilton: Titel in Austin lijkt me onwaarschijnlijk

Video De Klassieker van 1995: 'We zaten in een flow'

14:38 Feyenoord en Ajax staan zondag voor de 183ste keer tegenover elkaar. In aanloop blikken we terug op de meest memorabele Klassiekers. Vandaag Martijn Reuser over de editie van 18 mei 1995: een monsterzege van Ajax.