Hamilton: ‘Tijd zal het leren of ik er volgend jaar nog bij ben’

In Imola scoorde Mercedes de zevende constructeurstitel op rij. Een record. Maar gaat het topduo Lewis Hamilton en Toto Wolff volgend jaar ook voor acht? Teambaas én coureur lieten in Italië ruimte over om te speculeren over een toekomst van Mercedes zonder de twee.

Door Arjan Schouten



Het was Toto Wolff die ermee begon, live op de Britse televisie. Constructeurskampioenschap zeven was een feit, het record was binnen. Waarna de teambaas vertelde dat zijn houdbaarheidsdatum bij Mercedes het einde nadert. Voor de race gaf hij al aan dat hij op termijn een andere rol ambieert binnen het F1-project. Een opvolger heeft hij al op het oog, zo verklapte hij.

Hij plakte er niet meteen een datum op, zijn vertrek kan over één, twee of drie jaar zijn. Maar het was genoeg om het grote speculeren te laten beginnen. Zeker toen Lewis Hamilton als racewinnaar in de persconferentie met een opvallend antwoord kwam op de vraag wat een eventuele stap terug van Wolff voor zijn positie kan betekenen in 2021. ,,Ik weet niet eens of ik er dan nog wel bij ben”, reageerde Hamilton, die nog altijd zijn contract niet heeft verlengd.

Wolff en Hamilton, het is een twee-eenheid. Collega’s, maar ook goede vrienden. ,,Ik weet hoe Toto erin staat, ik weet waar hij over nadenkt”, aldus Hamilton, die zonder wonderen de komende weken zijn zevende titel als coureur gaat grijpen. Hij is 35 jaar, wordt in januari 36. Al sinds 2007 is Formule 1 zijn leven, maar komt daar volgend jaar een einde aan? ,,Het is november. En hoewel dit seizoen nog niet afgelopen is, staat kerst al bijna voor de deur. Maar ik voel me nog goed, nog sterk en ik heb het geloof dat ik nog jaren door kan gaan. En ik wil hier ook graag blijven’’, aldus Hamilton. ,,Maar er is ook veel náást Formule 1. De tijd zal het leren…”

Bekijk de samenvatting van de Grand Prix van Emilia Romagna.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.