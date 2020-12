Hamilton tien dagen in quarantaine: ‘Extreem teleurgesteld dat ik niet kan racen’

Lewis Hamilton is er kapot van dat hij komend weekend niet zijn opwachting kan maken in de Formule 1. De Britse wereldkampioen is besmet met het coronavirus, maar zegt er alles aan gedaan te hebben om het virus niet op te lopen.

,,Sinds we het seizoen in juni begonnen, heb ik me aan alle maatregelen gehouden en voorzorgsmaatregelen getroffen”, aldus Hamilton (35) op sociale media. ,,Ondanks dat ik vorige week drie keer negatief heb getest, werd ik maandag met milde klachten wakker. Ik heb nog een test aangevraagd en die bleek positief. Ik ben onmiddellijk in quarantaine gegaan voor tien dagen.”

Hamilton bereidt zich in quarantaine voor op de laatste race van het seizoen, op 13 december in Abu Dhabi. ,,Ik ben extreem teleurgesteld dat ik niet in staat ben om te racen, maar het heeft mijn prioriteit om de protocollen te volgen en anderen te beschermen”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

,,Ik heb het geluk dat het om milde klachten gaat en ga mijn best doen om gezond en fit te blijven. Let goed op jezelf. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.”

Hamilton is de derde coureur in de Formule 1 die positief heeft getest op het coronavirus. Eerder overkwam dat de Mexicaan Sergio Pérez in augustus voor de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone en de Canadees Lance Stroll na de Grote Prijs van de Eifel in Duitsland.

