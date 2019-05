Hamilton snelste, zesde tijd voor Verstappen na waterlek

Lewis Hamilton klokte de snelste tijd (1.11,118), net als in de eerste vrije training. Hij was een fractie sneller (0,081) dan zijn ploeggenoot Valtteri Bottas bij Mercedes. Verstappen reed in de eerste vrije training nog de tweede tijd. Hij moest in de tweede training bijna een seconde toegeven op Hamilton.



Op het smalle stratencircuit van Monte Carlo zijn traditioneel de eerste twee trainingen al op donderdag in plaats van vrijdag. Zaterdag staat de derde vrije training op het programma, gevolgd door de kwalificatie voor de race van zondag.



In het WK-klassement leidt Hamilton met 112 punten, gevolgd door Bottas met 105. Verstappen neemt met 66 punten de derde plek in.