Hamilton: Ricciardo naar Mercedes? Denk het niet

Fotoreeks Oranje traint in de hitte voor Slowakije en Italië

17:48 Met een temperatuur tegen de 30 graden bereidde Oranje zich vanmiddag voor op de oefeninterlands tegen Slowakije (31 mei) en Italië (4 juni). Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, die met Liverpool de CL-finale tegen Real Madrid speelden, ontbraken nog in in Zeist. Voor bondscoach Ronald Koeman en 23 internationals was het vanmiddag afzien op het trainingsveld. Oranje traint vanavond en dinsdag nog drie keer in Zeist, voordat het woensdag richting Slowakije vertrekt.