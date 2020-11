Hamilton prijst veiligheid Formule 1 na crash: ‘Geweldige klus geklaard’

,,Het was een schokkend beeld om te zien”, zei Hamilton die na het stilleggen van de race eerder op de dag ook al via social media had gereageerd dat hij opgelucht was dat Grosjean het goed maakte. ,,Als ik in de wagen stap, weet ik dat ik risico’s neem. Maar het was gruwelijk. Ik ben zo dankbaar dat de halo zijn werk heeft gedaan. Het had zo veel erger kunnen zijn.”