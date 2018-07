Hamilton: Pijnlijk voor iedereen bij Mercedes

De Mercedessen van Valtteri Bottas en Hamilton waren vanaf de voorste startrij vertrokken, maar de race verliep dramatisch voor de renstal die sinds 2014 regeert in de Formule 1. Het begon toen Bottas uitviel met een kapotte versnellingsbak. Een tactische blunder kostte Hamilton de leiding in de race.



Met de kapotte bolide van Bottas langs de baan besloot de wedstrijdleiding tot een 'virtual safetycar', een fase waarin de coureurs even van het gas af moeten. Mercedes verzuimde Hamilton direct naar de pits te halen, terwijl Max Verstappen en beide Ferrari's wel naar binnen doken voor nieuwe banden. Ze konden Hamilton daardoor even later passeren. ,,We dachten dat de virtual safetycar langer zou duren, maar maakten daarmee de verkeerde beslissing'', erkende teambaas Toto Wolff.



De Brit kreeg via de boordradio excuses. Enkele ronden voor het einde ging ook de bolide van de regerend wereldkampioen kapot, waardoor Hamilton de leiding in het WK weer moest afstaan aan Sebastian Vettel. ,,We waren het hele weekeinde de snelste en hadden ook makkelijk kunnen winnen als onze bolides heel waren gebleven'', zei Hamilton. ,,Maar ik heb alle vertrouwen in mijn team. We moeten zorgen dat onze strategie voortaan waterdicht is.''



Mercedes heeft volgende week op Silverstone al de kans op revanche. ,,Dit was onze pijnlijkste dag in de afgelopen zes jaar'', zei Wolff. ,,Maar we gaan sterker terugkomen.''