Hamilton pakt pole in Barcelona, Verstappen op plek drie: ‘Het maximale op dit moment’

Grand Prix van SpanjeEr staat dit seizoen geen maat op de auto’s van Mercedes in de kwalificatie. Ook bij de zesde race van het seizoen kleurt de eerste startrij morgen zwart. Lewis Hamilton pakte in Spanje zijn 92ste pole position, Valtteri Bottas start als tweede en voor Max Verstappen was de derde plek het maximaal haalbare resultaat.

De kwalificaties draaien dit Formule 1-seizoen vooral om de vraag wie van de Mercedes-mannen dit keer het snelst is. De rest komt er niet aan te pas als het gaat om pole position. De hoop is gevestigd op de FIA, die van plan is de zogenoemde party mode af te schaffen vanaf de volgende grand prix. Mercedes heeft daarvan het meeste voordeel op de zaterdagen.



Lewis Hamilton was voor de 92 ste keer het rapst tijdens de kwalificatie. Hij start voor de vijfde keer van pole position in Spanje. Verstappen gaf op Circuit de Catalunya zeven tienden toe op de Brit. Plek drie was ook vooraf de plek die hij in gedachten zal hebben gehad. De beide Racing Points, ofwel de roze Mercedessen, kwamen nog het dichtst bij de Nederlander. Sergio Perez, die na negatieve coronatesten twee races moest overslaan, deelt morgen de tweede startrij met Verstappen.

Niet helemaal tevreden

Verstappen liet over de boordradio na zijn eerste run in Q1 weten nog niet helemaal tevreden te zijn over de auto. ,,Het voelt wat raar”, meldde hij. In Q2 reed hij een ogenschijnlijk strakke ronde, die hem ook toen naar de derde stek bracht. In Q3 ging het nog wat harder, maar datzelfde gold - zoals altijd - voor de Mercedessen.

,,Dit was het maximale wat we konden doen”, zei Verstappen. ,,Ik sta het hele weekeinde al op die derde plek. Dus ik ben er best blij mee. Hopelijk zitten we morgen wat dichter bij. Het voelde gisteren goed in de vrije trainingen, ik voel me goed in de auto. Inhalen is hier lastig, maar we gaan er weer alles aan doen natuurlijk.”

Omdat nagenoeg alle coureurs in Q2 hun tijden klokten op de zachtste banden, en daar dus ook op moeten starten morgen, is de logische voorspelling dat er in de race twee pitstops nodig zijn. Bij de warme weersomstandigheden houden de ‘rode’ banden het niet al te lang vol. Dat gegeven, samen met het feit dat Red Bull Racing en Verstappen op zondag vaak dichter bij het Duitse topteam zitten, maken het op voorhand nog geen gelopen race.

