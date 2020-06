Hamilton overmand door emoties in zware week: ‘Voel zoveel woede, verdriet en ongeloof’

Lewis Hamilton kan er maar niet over uit wat er vorige week in de Verenigde Staten gebeurde met George Floyd, de zwarte arrestant die door hardhandig politie-optreden om het leven kwam. Waar hij gisteren zijn beklag deed dat het vanuit de Formule 1-wereld angstvallig stil bleef, komt de Brit vandaag opnieuw met een emotioneel statement.

,,De afgelopen week is inktzwart geweest. Het is me niet gelukt mijn emoties in bedwang te houden. Ik voel zoveel woede, verdriet en onbegrip over wat ik gezien heb”, schrijft de zesvoudig wereldkampioen Formule 1 op sociale media.

,,Ik kook over van woede over het gebrek aan respect voor het leven van anderen. De onrechtvaardigheid waar we keer op keer in de hele wereld mee te maken krijgen, moet stoppen.”

Hamilton zegt dat iedereen van kleur weet hoe het is om met racisme geconfronteerd te worden. ,,Will Smith verwoordde het uitstekend. Racisme wordt niet erger, maar het wordt nu vastgelegd op camera.”

,,Helaas komt racisme niet alleen voor in de Verenigde Staten. Spreek je hier alsjeblieft tegen uit, ongeacht je huidskleur.”