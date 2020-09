Hamilton opgelucht na zege: ‘Het leken wel drie races op één dag’

video LA Lakers na 10 jaar weer in finale Western Conference

13:05 De LA Lakers hebben zich geplaatst voor de finale van de westelijke divisie in de NBA, de Western Conference. De ploeg van sterspeler LeBron James behaalde zaterdag de vierde overwinning tegen de Houston Rockets. Het werd 119-96. Het is voor het eerst in tien jaar dat de Lakers weer in de finale staan.