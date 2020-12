Hamilton op tweede startrij: ‘Nog niet honderd procent fit, maar dat staat me niet in de weg’

Door Arjan Schouten



Maanden terug was hij al de eerste coureur in de paddock die uiterst serieus over corona sprak. Over de impact van de ziekte en het potentiële gevaar. Lewis Hamilton riep het allemaal al in Australië, nog voor het Formule 1-circus daar halsoverkop Melbourne moest verlaten na de eerste besmettingen in de paddock. De afgelopen weken stond hij zelf buitenspel na een positieve test. ,,Het is een smerig virus’’, oordeelde Hamilton, die de tweede race in Bahrein aan zich voorbij moest laten gaan. ,,Ik snap nu nog beter hoe mensen die met de ziekte te maken hebben gehad zich voelen. Een van de symptomen is dat het je energie aantast en qua energie heb ik dan ook wel eens beter voorgestaan”, klonk het na de kwalificatie in Abu Dhabi, waar hij als derde eindigde. ,,Ik heb heel veel geslapen, ben ook flink wat afgevallen. En ik ben nog steeds niet helemaal honderd procent, voel mijn longen nog steeds wel een beetje. Maar zolang mijn arm niet van mijn lichaam zou vallen, wilde ik hier weer rijden. Zo zit een coureur nu eenmaal in elkaar.”