Hamilton: Op mijn vijfde wereldtitel zal ik het meest trots zijn

Fotoserie Zo domineert Ajax al dertien jaar in Amsterdam in de Klassieker

7:37 Komende zondag (14.30 uur) is de 185ste Klassieker. Feyenoord won slechts één van de laatste 24 duels in de Eredivisie tegen Ajax, de 4-2 in De Kuip op 29 januari 2012. De laatste Rotterdamse zege in Amsterdam dateert alweer van 28 augustus 2005. Daarna waren er nog twee gelijke spelen en liefst dertien zeges voor Ajax. Een overzicht aan de hand van foto's.