Hamilton ook in tweede training snelste, Verstappen klokt derde tijd

In een sessie die grotendeels verregende had de wereldkampioen die zondag van zijn vijfde titel kan verzekeren slechts drie rondes nodig op de opdrogende baan om de snelste tijd aan te tekenen: 1.48,716. Op een seconde eindigde Pierre Gasly als tweede en zijn toekomstige ploegmaat Max Verstappen greep kort achter hem P3. Wat het allemaal vertelde? Nagenoeg niks. Vijf coureurs besloten helemaal niet in actie te komen en slechts drie kwamen tot meer dan tien rondjes op Circuit of the Americas.