Hamilton ongerust: 'Hebben grote problemen met onze auto'

De voorsprong van Lewis Hamilton op Sebastian Vettel in de stand van het WK is na de Grand Prix van Maleisië opgelopen tot 34 punten. Toch is de Brit er niet zeker van dat de buit al bijna binnen is met nog vijf races te gaan.

,,Ik voel me lekker, maar we hebben nog onze handen vol met de auto. We hebben een fundamenteel probleem met de auto van dit jaar", vertelt de coureur van Mercedes na zijn tweede plaats op het circuit van Sepang.

De Brit begon vanaf pole position, maar zag al snel Max Verstappen voorbij komen. Hamilton verdedigde niet fel, omdat zijn blik logischerwijs op het wereldkampioenschap gericht was, maar de coureur kon de snelheid van de Red Bull ook niet volgen. ,,Max had veel meer snelheid. Het zou enorm lastig zijn geweest om hem achter me te houden."

Vettel kwam in Maleisië als vierde over de finish nadat hij helemaal achteraan moest beginnen. De Ferrari lijkt dus de nodige snelheid te hebben om Mercedes in de resterende Grands Prix uit te dagen. ,,Ik heb geen idee of onze problemen op de volgende circuits terugkeren", zegt Hamilton. ,,Maar in het algemeen hebben de anderen net iets meer snelheid dan wij. Op een circuit als Sepang zijn er bochten waar onze problemen echt aan de oppervlakte komen."