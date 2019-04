Hamilton niet rouwig om afgelasting VT1: ‘Nu kan ik Game of Thrones kijken’

Lewis Hamilton was er als de kippen bij om te laten weten dat hij er niet rouwig om was dat hij vanochtend niet meer aan de slag hoefde in Bakoe. Waarom niet? ‘Ach ja, dat geeft mij alleen maar meer tijd om Game of Thrones terug te kijken’, aldus de Brit via Instagram. Aan wiens kant zal de vijfvoudig wereldkampioen staan tijdens de Great Battle of Winterfell? Hij beantwoordt de vraag even later zelf...



Ook bij Red Bull weten ze wel raad met de situatie. Zij delen nog even een sportieve steek uit aan Romain Grosjean, terwijl Renault #ManholeGate introduceert.