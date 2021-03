Hamilton neemt weer een record over van Schumacher

De kopman van Mercedes wist Max Verstappen in een spannend gevecht af te troeven en boekte zijn 96ste overwinning in de Formule 1. Wat betreft het aantal gewonnen races verdreef hij Schumacher al uit de boeken als recordhouder. Hamilton is daarnaast de coureur met de meeste polepositions (98), meeste podiumplaatsen (166), meeste races in de punten (230) en meeste races waarin hij aan de leiding reed (163). Hamilton had voorafgaand aan de GP van Bahrein 5099 rondes aan de leiding gereden in de koningsklasse. Hij breidde dat aantal op het circuit van Sakhir uit tot 5126.