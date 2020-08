Hamilton na zenuwslopende slotronde: ‘Mijn hart stond bijna stil’

,,Tot aan die laatste ronde ging het van een leien dakje”, vertelt Hamilton. ,,De banden voelde goede en Valtteri pushte heel hard. Toen ik hoorde dat zijn band klapte, keek ik naar die van mij en die zagen er prima uit. Ik hield wat in en plots liep de band leeg. Mijn hart zat toen echt in mijn keel. Je kon de band van de velg af zien gaan.”

Omdat Max Verstappen iets eerder koos voor een pitstop om op snellere banden te gaan voor de snelste raceronde, was de voorsprong van Hamilton groot genoeg om op drie wielen over de finish te kruipen. ,,Ik probeerde de snelheid erin te houden, maar soms gaan er nog meer dingen stukken bij een lekke band. O mijn god. Ik was alleen maar aan het bidden dat alles heel bleef en ik moest niet te langzaam gaan. Ik kwam bijna de laatste twee bochten niet door. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Mijn hart stond bijna stil.”