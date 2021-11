Hamilton na magistrale race: ‘Alles zat tegen, maar ik gaf niet op’

Geen zorgen bij Verstappen na tikje in titel­strijd: ‘We komen wel weer terug’

Max Verstappen maakte geen aangeslagen indruk nadat hij na bloedstollende race in Brazilië als tweede was geëindigd. De Limburger moest zijn meerdere erkennen in Lewis Hamilton en zag de Brit zo dichterbij komen in de strijd om de wereldtitel.

20:33