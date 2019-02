Hamilton merkt weinig verschil: ‘Er is nauwelijks iets veranderd’

Door Arjan Schouten



Hij reed maandag en dinsdag al het equivalent van tweeënhalve GP op het Circuit de Catalunya. Een aardige indruk van de nieuwe Mercedes moet Lewis Hamilton inmiddels wel hebben. Met grotere vleugels voor en achter op de auto. Die aanpassingen moeten de races straks aantrekkelijker maken en inhalen bevorderen. Maar in navolging van tal van coureurs heeft Lewis Hamilton zo zijn twijfels. ,,Het was een zware winter voor de jongens op de fabriek, met die nieuwe regels. Maar de auto voelt voor mij bijna hetzelfde als die van vorig jaar. Qua gevoel is er nauwelijks iets verandert. De fundamenten zijn gewoon nog hetzelfde’‘, zo sprak Hamilton vandaag in de paddock in Barcelona. ,,Oké, de voorvleugel is wat aangepast, wat de balans in de bochten wat beïnvloedt. En we hebben een grotere vleugel achterop, dus is deze auto wat gevoeliger voor luchtstromen. Maar daar is ook de DRS weer op aangepast.‘’