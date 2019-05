Hamilton: Max is supersnel, we zijn nog nergens zeker van

Wéér twee Mercedessen vooraan, morgen bij de start van de Grand Prix in Monaco. Maar hoe snel en machtig ook, Lewis Hamilton vreest voor Max Verstappen. ,,Die is bezig aan een geweldig weekend.”

Door Arjan Schouten

Hij zat op zijn praatstoel, na zijn tweede poleposition van 2019. De media had hij nog niet gezien. Woensdag hoefde Lewis Hamilton niet op te draven in Monaco na het overlijden van Niki Lauda. Te snel, te emotioneel. Dus geen verrassing dat hij na de voor hem zo succesvolle kwalificatie wel uitgebreid stilstond bij de Oostenrijker die hem naar Mercedes haalde. ,,Als ik destijds dat telefoontje van Niki niet had gehad, zat hier nu een éénvoudig wereldkampioen. En nu zit hier een vijfvoudig wereldkampioen”, zo gaf Hamilton alle Britse tabloids een prima kop voor de zondageditie.

Natuurlijk sprak hij over een zwaar weekend en hij kondigde aan dat hij morgen wil winnen om Lauda te eren. Maar het ging ook even over Max Verstappen. Hamilton is niet blind, die zag ook wel hoe snel de Limburger donderdag en vandaag in de rondte reed op het duizelingwekkende asfaltrondje aan de Rivièra. ,,Dit voelt echt als een van mijn beste polepositions ooit, na zo’n lastige week. En natuurlijk is het doel om er morgen iets speciaals van te maken. Maar Max is ook supersnel en bezig aan een geweldig weekend, dus we zijn nog helemaal nergens verzekerd van”, zo waarschuwde Hamilton, die collega Valtteri Bottas naast hem ziet op de startgrid morgen.