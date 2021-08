Hamilton: ‘Het was een lastige dag, maar ik probeer positief te blijven’

Lewis Hamilton slaagde er vanmiddag niet in om voor de vierde keer in vijf jaar pole position te pakken voor de Grand Prix van België. De Engelsman moest zijn meerdere erkennen in Max Verstappen en de verrassend sterke George Russell en zal morgen dus moeten beginnen vanaf de tweede startrij.

,,Het was echt een moeilijke dag”, reageerde Hamilton, terwijl er wat boegeroep op hem neerdaalde vanaf de met Verstappen-fans volgepakte tribunes op Spa. ,,Het was zoeken naar de juiste balans, maar het resultaat is uiteindelijk niet wat ik ervan had gehoopt. Als de omstandigheden morgen weer zo zijn, wordt het heel lastig.”

,,Max heeft het goed gedaan en George ook natuurlijk. Zijn ronde was fantastisch. We gaan het wel zien morgen, ik ga proberen er het beste van te maken. Ik verwacht dat onze racesnelheid beter zal zijn.”

Hamilton gaf dertien duizendsten toe op Russell, die uiteraard in de wolken was met zijn tweede plaats in de kwalificatie. De Williams-coureur aast volgend seizoen op het stoeltje van Valtteri Bottas bij Mercedes en daarbij is een fraaie uitschieter mooi meegenomen.

,,Ik vond eerlijk gezegd dat we het al goed hadden gedaan door Q1 door te komen en nu sta ik zomaar op de eerste startrij”, jubelde de nummer zestien in de WK-stand. ,,De auto voelde goed aan en ik had niks te verliezen. Dit resultaat is fabelachtig, maar het gaat om morgen. Ook dan ga ik er weer voor.”

Russell wil Verstappen aanvallen

Russell gaat Verstappen aanvallen bij de start van de Grote Prijs van België. ,,Dat is het plan. Als ik de mogelijkheid zie, dan pak ik die. Ik ga er zeker voor”, zei de Britse coureur van achterhoedeteam Williams, die zaterdag verraste met de tweede tijd in de kwalificatierace. Hij toonde stuurmanskunst op het door de regen drijfnat geworden circuit van Spa-Francorchamps.

Alleen Verstappen was nog net wat sneller op de gladde baan en de Nederlander stuurde zijn Red Bull naar zijn zesde poleposition van dit seizoen. Verstappen won al vijf races en is de grote uitdager van regerend wereldkampioen Lewis Hamilton, Russell heeft de achtste plek in de Grote Prijs van Hongarije als beste resultaat.

,,Ik moet realistisch zijn, want ik sta tussen auto’s die veel sneller zijn. Maar in lastige, natte omstandigheden heb ik een auto die misschien wel top 5 kan rijden. Als je van de eerste startrij vertrekt, zie ik geen reden waarom ik het grootste deel van de race niet voorin kan rijden. Ik moet alleen geen stomme fouten maken”, aldus Russell, die vorig jaar ook al eens vanaf plek twee startte in een race. In de Grote Prijs van Sakhir (Bahrein) was hij stand-in van de door corona gevelde Lewis Hamilton bij Mercedes en mocht hij plaatsnemen in snelste auto van het veld.

Volledig scherm George Russell. © AP

Beluister de reactie van Russell over de boordradio.