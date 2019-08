Hamilton geniet van strijd: ‘Max reed geweldig’

Stokkers looft Ilic broers: ‘Ze zijn een verster­king voor de groep’

14:25 ,,Het is natuurlijk niet fijn als je een paar wedstrijden op rij niet scoort of weinig kansen creëert. Dan is het lekker om een doelpuntje mee te pikken, vooral voor het gevoel.” Finn Stokkers tankte vrijdagavond zelfvertrouwen met zijn tweede treffer, de duels met amateurclubs niet meegerekend, van de oefencampagne.