Hamilton eindelijk weer op pole, Verstappen start van P2

Door Arjan Schouten



Hij jubelde alsof hij dit seizoen nog alles te winnen heeft. ,,Yes, boys. Dit is waar ik al heel lang naar zocht’‘, schreeuwde Lewis Hamilton dolblij door zijn boordradio, na de laatste kwalificatie van 2019. Hij draaide een briljant seizoen, op weg naar zijn zesde wereldtitel. Maar na de zomer stond hij nergens meer op poleposition. ,,En dat heb ik wel gemist’‘, bekende Hamilton, die in Abu Dhabi na tien races eindelijk weer een pole pakte. ,,Eindelijk heb ik de positie weer waar ik zo van houd.‘’



Achter de ontketende Brit greep zijn ploegmaat Valtteri Bottas P2, maar die positie moet de Fin morgen opgeven vanwege een gridstraf. Dus schuift Max Verstappen door naar de eerste startrij, dankzij een prima kwalificatie. Zijn beste ooit op het asfalt van Yas Marina, waar hij tot vandaag nooit verder kwam dan P6. ,,Dit is het beste wat we konden doen, dat wisten we vooraf eigenlijk al’‘, zo vertelde Verstappen. ,,Mercedes is hier heel erg dominant. Maar ik ben blij dat ik me toch op de eerste rij neer heb kunnen zetten, al had ik dat nog liever helemaal op eigen kracht gedaan.‘’