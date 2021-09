Hamilton dankbaar voor halo: ‘Op dagen als vandaag word ik eraan herinnerd hoeveel geluk ik heb’

VideoLewis Hamilton beseft dat hij geluk heeft gehad in de Grote Prijs van Italië. De Red Bull-bolide van Max Verstappen vloog na een botsing met Hamilton over de Mercedes van de Brit heen. Dankzij de halo, de beschermende beugel boven de cockpit van de coureurs die sinds 2018 verplicht op de Formule 1-auto’s zit, bleef Hamilton ongedeerd.

,,Op dagen als vandaag word ik eraan herinnerd hoeveel geluk ik heb”, schreef de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 enkele uren na de race op Monza op zijn sociale media, bij een foto waarop te zien is hoe het achterwiel van de Red Bull over de cockpit van de Mercedes schiet.

,,In een milliseconde kan je in een heel enge situatie komen. Er moet vandaag iemand op me neer hebben gekeken die over me waakt. Mijn nek is wat stijf nu de adrenaline wegtrekt. Ik kreeg een soort tik op mijn hoofd dus ik heb natuurlijk flink hoofdpijn, maar ik ben in orde. De halo heeft voorkomen dat de crash veel erger kon aflopen. Ik ben iedereen die werkt om onze auto’s en het racen veiliger maken heel dankbaar.”

De stewards oordeelden dat vooral Verstappen schuldig was aan de crash. De leider in het WK-klassement, die 5 punten voorsprong heeft op Hamilton, moet daarom bij de volgende grand prix in Rusland voor straf drie plaatsen naar achteren op de startopstelling. Hamilton was er na de dramatische crash met Max Verstappen van overtuigd dat hij zijn concurrent genoeg ruimte gaf. ,,Ik was voor Max in de bocht, maar voordat ik het wist...”

