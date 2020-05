Hamilton dacht aan stoppen: ‘Sommige dagen sta ik op zonder motivatie’

,,Ik kan niet wachten tot ik weer in mijn F1-wagen zit”, schreef Hamilton in zijn laatste Instagrampost. De zesvoudige wereldkampioen mist het racen en zijn ‘gewone’ leven. De lockdownperiode heeft hij tot dusver gebruikt voor “zelfreflectie”. De Brit besteedt, zoals bekend, veel aandacht en tijd aan zijn mentale gezondheid. Dat benadrukte hij nog eens naar aanleiding van de ‘Mental Health Awareness Week’.



,,Ik moet minder hard zijn voor mezelf en een manier vinden om van mezelf te houden. Daar gaat het om. Je moet comfortabel zijn met jezelf”, zegt Hamilton. ,,Ik heb van deze periode gebruik gemaakt om tijd voor mezelf te nemen. ‘Me-time’. Ervoor zorgen dat ik mezelf apprecieer. Blij zijn als iets goed gaat, accepteren als je iets verkeerd doet. Het is allemaal oké.”

Quote Ook ik heb dagen waarop ik me suf voel en niet gemoti­veerd ben. Dan denk ik: ‘Jezus, waar ben ik mee bezig?’ Lewis Hamilton

,,Ja, ook ik heb dagen waarop ik me suf voel en niet gemotiveerd ben. Dan denk ik: ‘Jezus, waar ben ik mee bezig? Wat nu? Misschien is het beter om te stoppen met racen?’ Die vragen gingen de voorbije weken door mijn hoofd. Maar even later kwam het besef: hey, ik doe dit wel écht graag. Waarom zou ik niet willen doorgaan?”, aldus Hamilton.

Einde contract

Hamiltons contract bij Mercedes, het team waarvoor hij sinds 2013 rijdt, loopt eind dit jaar af. En dus rijst de vraag: waar ligt de toekomst van Hamilton, die Schumachers record van zeven wereldtitels najaagt? F1-topman Bernie Ecclestone ziet een ‘super team’ met Hamilton en Vettel, die Ferrari eind dit jaar verlaat, wel zitten. ,,Ik zou ze graag in hetzelfde team zien”, aldus Ecclestone tegen het Duitse RTL. ,,Het zou de mensen een extra reden geven om te kijken, en dat is alleen maar goed voor de hele sport. Ik denk dat Hamilton en Vettel goed overeen komen. Hun ego’s zouden niet clashen en het zijn twee toptalenten.”



Maar zo ver is het dus nog lang niet. Eerst dit seizoen afwerken: de Formule 1 wil herstarten op 5 juli met een race zonder publiek op het circuit van Spielberg in Oostenrijk. Op 12 juli is daar ook de tweede race van het seizoen gepland.

