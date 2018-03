Hamburger SV stuurt trainer Hollerbach weg

Griekse minister legt Super League stil

13:30 De Griekse minister van sport Georgios Vassiliadis is klaar met de wantoestanden en heeft de hoogste afdeling van het Griekse voetbal per direct stilgelegd. Dit naar aanleiding van de ongeregeldheden in de wedstrijd PAOK-AEK van gisteren. De maatregel geldt voor onbepaalde tijd.