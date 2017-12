Halvefinalisten ontleed: vertrouwen in Van Gerwen terecht

LIVE: MvG tegen Cross en nu echt laatste kunstje Taylor?

20:04 We zijn aangekomen bij de halve finales van het WK darts. Titelverdediger Michael van Gerwen neemt het op tegen Wk-debutant Rob Cross en daarvoor is het de beurt aan legende Phil Taylor die (wellicht in zijn laatste partij) het opneemt tegen revelatie Jamie Lewis. Mis hier niets! Halve finales WK darts (best of 11 sets) 0-0 in legs (0-0 in sets) 20.45 uur: J. Lewis (Wal) - Taylor (Eng, 6) 22.15 uur: Van Gerwen (Ned, 1) - Cross (Eng, 20)