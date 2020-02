Halve ton boete voor Schalke 04 wegens racistische fans

Waterpolo­sters tegen Italië op cruciaal kwalifica­tie­toer­nooi Spelen

16:29 De Nederlandse waterpolosters nemen het volgende maand op het olympisch kwalificatietoernooi in Triëst al in de groepsfase op tegen Italië. De ploeg van bondscoach Arno Havenga werd bij de loting in groep A verder gekoppeld aan Frankrijk, Slowakije en een Aziatisch land. In Azië moet eerst nog een continentaal kwalificatietoernooi worden gespeeld.